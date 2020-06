US-Website Buzzfeed plant deutsche Ausgabe

Die erfolgreiche US-Website Buzzfeed hat die amerikanische Medienlandschaft aufgemischt, bald soll es auch eine deutsche Ausgabe geben. Dabei soll zumindest anfangs vor allem Unterhaltung im Mittelpunkt stehen.

Die deutsche Ausgabe solle zunächst von drei bis vier Journalisten in Berlin gemacht werden, sagte der für internationale Expansion zuständige Buzzfeed-Manager Scott Lamb der dpa am Freitag. Einen Starttermin nennt Buzzfeed noch nicht, macht aber deutlich, dass man nicht allzu lange damit warten wolle.

"Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, eine Version von Buzzfeed für Deutschland zu machen", sagte Buzzfeed-Chef Jonah Peretti am Freitag auf einer Konferenz in Hamburg. "Wir haben bereits eine Million Leser in Deutschland und wir veröffentlichen keine deutschsprachigen Inhalte."

Buzzfeed ist bekanntgeworden mit Fotos süßer Tierkinder und Listen zu witzigen Themen, hat aber mittlerweile begonnen, in traditionellen Journalismus zu investieren. Die Redaktion sei 180 Mann stark, sagte Peretti. "Einer unserer Reporter ist gerade in Kiew", um über die dortigen Unruhen zu berichten. In Deutschland solle zunächst aber "die unterhaltsamere Seite von Buzzfeed" im Vordergrund stehen, sagte Lamb.

Die Website hat im Monat rund 120 Millionen Leser. Zwei Drittel davon kämen über Links auf die Seite, die ihre Freunde oder Bekannten per E-Mail oder auf Sozialen Netzwerken geteilt hätten, sagte Peretti. "Inhalte werden auf eine neue Art genutzt, und zwar um sich anderen mitzuteilen", sagte Peretti.

Mit einer deutschen Buzzfeed-Ausgabe würde sich Wettbewerb der Online-Medien weiter verschärfen. Im vergangenen Oktober hatte auch die amerikanische Online-Zeitung " Huffington Post" eine deutsche Version gestartet.