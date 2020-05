US-Spendings fielen um 15,4 Prozent

us // US-Unternehmen reduzierten im ersten Halbjahr ihre Werbeausgaben um insgesamt 15,4 Prozent. 56,9 Milliarden US-Dollar wurden zwischen Jänner und Juni in Marktkommunikation investiert. Während der beginnenden konjunkturellen Talfahrt des US-Marktes in der ersten Hälfte des Jahres 2008 lagen die Werbespendings noch um 10,3 Milliarden US-Dollar höher.