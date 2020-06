US-Reality-Star Diem Brown mit 32 Jahren gestorben

Die US-Amerikanerin Diem Brown, die durch die MTV-Serie "The Challenge" bekannt wurde, ist tot. Nach US- Medienberichten starb der krebskranke Fernsehstar am Freitag in New York. Brown war 32 Jahre alt. Bereits mit Anfang Zwanzig war sie an Eierstockkrebs erkrankt.

In Fernsehauftritten und in ihrem Blog bei "People.com" sprach sie offen über ihren langjährigen Kampf gegen die Krankheit. Der Reality-Star gründete auch eine Hilfsorganisation zur Unterstützung kranker Menschen. Noch wenige Tage vor ihrem Tod wandte sich Brown auf Twitter an ihre Fans. Sie brauche ihre Gebete und ihren Beistand, schrieb sie am Dienstag.