US-Auszeichnung für Intersport Eybl

Die Kundenbindungskarte wurde in der Kategorie Best Loyalty and Promotional Card ausgezeichnet. Intersport Eybl kreierte diese Karte anlässlich der Eröffnung des eybl Wordl Stores in Vösendorf. Sie wurde damals an 3.029 Kunden übergeben und repräsentiert einen High-End-Kundenstatus, dessen Umsatzvolumen durch den jeweiligen Kunden wiederum durch verschiedene nur über die Diamantkarte erhältliche Exklusivservices gewürdigt wird.



Variuscard ist ein österreichisches Unternehmen mit österreichischen Gesellschaftern und produziert in Wien.



atmedia.at