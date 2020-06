Ursula Resch und Aigner PR für mehr Nachhaltigkeit

Für Kunden, die auch im Bereich Nachhaltigkeit eine gute Figur machen wollen, verstärkt sich Aigner PR mit Ursula Resch. Sie führt das New Business Development und den Bereich "AiGNER PR Social Value" auf.

Die gebürtige Oberösterreicherin studierte Biologin mit Spezialisierung auf Ökologie und ist neben ihrer Tätigkeit bei der Wiener Agentur und seit 2011 Geschäftsführerin des Öko-Start-Ups Kayserholz Österreich. Die Quereinsteigerin in die Kommunikationsbranche studierte u. a. in Bordeaux und Princeton. Erste berufliche Stationen waren u. a. IBM und Ikea.

Agenturchef Peter Aigner meint zu seinem Neuzugang: "Wir bieten nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen ab sofort unter dem Titel ' Aigner PR Social Value' kompetente Beratung und Umsetzung in allen Fragen der Kommunikation und haben uns dafür mit Ursula Resch eine ausgewiesene Expertin an Bord geholt."