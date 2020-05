Urlaubstests und Zimmerkontrollen

In der ersten Folge checken sich die Frühstückspension Dormium in Wien, das Hotel Stefanie aus Bad Vöslau und die Nikolauszeche gegenseitig. Zimmer- und Service-Qualität, Ambiente und Preis fließen in eine Punkt-Wertung ein. So wird etwa eruiert wieviel Prozent des Preises die Tester bereit sind zu zahlen. Am Ende jeder Folge werden die Test-Ergebnisse veröffentlicht und ein Hotel-Betrieb mit dem besten Preis-Leistung-Verhältnis gekürt.



Die Urlaubstester, ab 7. April, 20.15 Uhr, Puls 4