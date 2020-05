Urlaubsglück statt Krisengeraunze

Einjährige Kampagnen-Laufzeit

Die Kampagne läuft heute mit dem Claim "Wo Urlaubsglück so nahe liegt - Das muss Österreich sein". Sie beginnt mit den Plakat- und Hörfunk-Flights. Vier Sujets werden mittels 24-Bogen-Plakaten an 2.350 Flächen zwischen 20. April und 3. Mai sowie 28. September und 18. Oktober affichiert sein. Die Radio-Spots sind von 23. April bis 3. Mai und von 5. bis 18. Oktober zu hören. Der 25-Sekunden-Spot rotiert bis zu viermal täglich. Intensiviert wird die Radio-Kampagne durch eine Gewinnspiel-Promotion auf Ö3.

Ruzowitzky soll begeistern

Ab 4. Mai bis Ende Juni wird der von Stefan Ruzowitzky gedrehte 35-Sekunden-Spot in Werbeblocks der ORF-Primetime und auf YouTube zu sehen sein. Das Making-of ist bereits online. Ab 25. April wirbt die Österreich Werbung auch online. Zielgruppenspezifische Urlaubsthemen werden mittels Formaten wie Sitebars, Skyscraper, Content Ads und Banner auf ORF.at, Kurier.at, DiePresse.com und derStandard.at bis Jahresende beworben. Dazu kommen noch Newsletter-Werbung und Google-Sponsored Links.

Österreich-Bilder

Der Print-Flight setzte am 16. April ein. Er geht bis Jahresende. Vorgesehen sind 89 Erscheinungstermine mit 50 Partnern und 12 heimischen Printmedien. In der crossmedialen Kampagne sind auch noch Medienkooperationen und Ambient Media-Einsätze eingebettet. Flankierend wird bis Juni in Deutschland parallel zur E-Mail-Marketing-Kampagne in lokalen Radioprogrammen in Berlin, München, Stuttgart, Köln und Hamburg geworben. Und im Zug der PR-Aktion "Ein Tag in Österreich" werden elf Reisefotografen Österreich-Bilder, die in einem Bildband veröffentlicht werden, machen.