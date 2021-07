Updatemi im Markt gelandet

"Unser Ziel ist, die einfachste, umfassendste und schnellste News-App, die es am Markt gibt, zu bauen". Diesen Weg geht das vonAndreasundMic Hirschbrich geführte Startup Updatemi . Die App, die Nachrichten aus unterschiedlichsten Quellen und Themenfeldern bündelt, ist nun da. Sie steht seit einigen Tagen als Android - und als Apple -Version zur Nutzung bereit.und Hirschbrich wollen "das Konsumieren von Nachrichten revolutionieren". Und den Nutzern der App "deutlich mehr Wissen in deutlich weniger Zeit" verfügbar machen.

Die Inhalte treten in der App als zusammengefaßte, personalisierte Updates auf. Und diese Updates sind, wie erklärt wird, "auf maximal sechs Punkt zu je 62 Zeichen zusammengefaßte Fakten". Sie werden als chronologischer Feed an Leserinnen und Leser ausgeliefert. Die Themenauswahl zu denen Updates kommen erfolgt individuell aus derzeit hundert Themen. Algorithmen durchsuchen weltweit Medien nach Inhalten und Updates. In der Updatemi-Redaktion erhalten die Inhalte dann ihren Feinschliff, um in der App weiter veröffentlich zu werden. "Als Zusatzservice werden erhalten unser Leser die besten Drittquellen zu unseren Updates mitgeliefert", fügt Hirschbrich hinzu.