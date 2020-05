UPC weitet TV-Angebot aus

Mehr Digital- als Analog-TV-Kunden

Episoden oder Seasons von US-Serien wie Desperate Houswives, Grey's Anatomy oder Private Practice stehen künftig eine Woche nach deren US-Premiere als zu bezahlende Einzelfolge oder mittels Season-Pass in der UPC-VoD-Bibliothek zur Verfügung. Und Fans von Red Bulls Sportwelt stellt das Unternehmen in den kommenden Wochen ebenfalls On-Demand-Inhalte, die auch in HD produziert sind, zum Bezug bereit.



Laut Gerald Schwanzer, dem Marketing-Verantwortlichen des Unternehmens sind "derzeit rund tausend VoD-Angebote" konsumierbar. UPC Austria weist zum heutigen Tag 283.000 Kunden, die digital fernsehen aus. Sie haben Zugang zu "rund 140 TV-Sendern" davon sind 16 in HD-Qualität zu sehen. Aus dem VoD-Film-Portfolio sind "etwa 50" in HD.



atmedia.at