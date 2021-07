UPC erblüht in Blau

at // UPC harmonisiert seine Markenwelt und schafft eine neue Markenidentität. Die ab nun gültige Wort-Bild-Marke besteht aus einer blauen Blüte, die offen und geschlossen in der Kommunikation eingesetzt wird, und dem Schriftzug upc. Neben dem Brand Visual wird der Claim "Einfach für jeden" eingesetzt. Am 2. Februar werden diese beiden Markenkennzeichen in der anlaufenden Kampagne zu sehen sein. Diese Harmonisierung wird in elf upc-Märkten gleichzeitig ausgerollt. "Wir wollen damit das Markenbild wie auch unser Angebot schärfen. Der neue Auftritt symbolisiert Einfachheit und Nähe zum Kunden sowie Modernität und Innovationskraft", erklärte Gerhard Schwanzer, Marketing-Vorstand von UPC Austria, heute Mittag in Wien.