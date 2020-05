UPC beschleunigt US-Serien-Vermarktung

Einzel-Episoden bleiben dann acht Wochen im On-Demand-Verkauf. Abonnenten von Gesamtserien stehen diese bis vier Wochen nach US-Erstausstrahlung der letzten Folge im Verkauf.



UPC beginnt mit der On-Demand-Vermarktung "voraussichtlich" ab 1. Oktober. Die ersten Staffeln von Revenge und Once Upon A Time - zwei ABC-Produktionen wobei die letztgenannte Serie von den beiden Autoren der Serie Lost und des Films Tron: Legacy Edward Kitsis und Adam Horowitz ist - sind bereits komplett On-Demand zu beziehen, da diese bislang nicht in österreichischen TV-Programmen zu sehen waren.



atmedia.at