UPC Austria übernimmt Pircher Media

Pircher Media strahlt in seinem Kabelnetz PiTV, einen Infokanal mit regionalen und lokalen Informationen in seinem Verbreitungsgebiet aus. Weiters sind in diesem TV-Angebot die Programme Ländle-TV und RTV Vorarlberg zu sehen. PiTV wird seit Dezember 2012 auch in HD ausgestrahlt.



Pircher Media macht seit 1977 Kabelfernsehen, liefert seit 1996 Internet-Zugang und seit 2006 Festnetztelefon-Dienste. Das Unternehmen ist daher wie UPC Austria Triple-Play-Anbieter.