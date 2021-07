Upart verschafft sich Gehör

atUnd zwar auf LoungeFM. Die in Linz ansässige Agentur platziert in dem Radio-Programm Audio-Werbung in eigener Sache. Zweifach. upart wirbt für Werbung im allgemeinen und für sich. Dafür werden fünf Hörfunk-Spots eingesetzt, die der Kabarettist Walter Egger mit unverkennbarer Regionalität spricht.