upart sucht nach Eindringlingen

atBitte zwei Hacker und einen Cracker! Was hier wie die Bestellung von drei Longdrinks an einer Bar klingt, präzisiert die Suche nach hochspezialisierten Computer-Sicherheitsexperten. Die Schattenwesen, in diesem Fall die Guten, die Lecks in technischen Systemen aufdecken und deren Betreiber freundlich darauf hinweisen, dass man diese schließen möge, kann man nicht so ohne weiteres an einer Bar bestellen. Obwohl sie möglicherweise neben einem sitzen. Über die Cyber Security Challenge sollen Hacker ins Tageslicht gelockt werden.