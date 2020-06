Upart realisiert Kampagne für Hypo Oberösterreich

Kampagne

In den Filialen der Regionalbank, an ausgewählten Citylight-Stellen und in Direct Mailings sind Spiegel angebracht. Die gesamte Media-Streuung dererfolgt über Anzeigen, Citylights, Citylight-Sonderstellen (mit Spiegeln), Direct Mailings, Radio-Spots ( Spot 1 Spot 2 ), am Point-of-Sale und mittels Inhouse-Maßnahmen.

Credits:

Auftraggeber: Hypo Oberösterreich; Marketingleiter: Georg Haushofer;