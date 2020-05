upart gewinnt Hypo Oberösterreich

Die Umsetzung des darauf aufbauenden Kreativkonzepts begann mit der Entwicklung eines neuen Claims. Das markenführende Unternehmen tritt nun mit Wir schaffen mehr Wert auf.



"Der Claim drückt genau das aus, wofür die Hypo Oberösterreich steht", kommentiert upart-Geschäftsführer Jörg Neuhauser. Dafür ist ein Claim ja auch da. Neuhauser ergänzt: "Wer Werte lebt, kann Werte schaffen." Und benennt das Werte-Bündel der Bank, denen über die Marke Ausdruck verschafft wird: Verlässlichkeit, Sicherheit, Verantwortung, Unabhängigkeit, Nähe und Regionalität.



Sie bilden die Marken-DNA, sind daher intrinsische Bestandteile des Marken-Auftritts und manifestieren sich im weiter entwickelten Coporate Design wie auch in den eingesetzten Kommunikationsmitteln.



In der Kreation der angelaufenen Kampagne verwirklicht upart eine, ebenso von Werten - Klarheit, Transparenz und Souveränität - geprägten Bildsprache. Für Individualität und Unverwechselbarkeit darin sorgt die Integration von Mitarbeitern der Hypo Oberösterreich, in deren Persönlichkeit das Werteverständnis der Bank sowie deren Nähe zum Markt reflektiert wird.