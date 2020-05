Unverschämt hoher Lohn für vier Stunden Arbeit

Polen

Ungarn

Cuturi

Österreich

Mitte, ein hypothetischer Punkt

Wenn man brutal ist, müsste man sagen, ich sperre meinen Betrieb zu und sperre ihn inTschechien oder sonst wo auf. Wir haben Überkapazität noch und nöcher. Die Basis des Kollektivvertrages, den wir jetzt ein bisschen korrigiert haben, um ein paar Stricherln, ist aus Zeiten, wo die schwarze Kunst wirklich eine Kunst war und ein `closed shop´ oben drauf. Heutzutage ist es ein offenes Gewerbe und jeder, der irgendeine Quetsch'n hat, kann arbeiten. Und die Tschechen,oder, die scheren sich eine Schmarr'n um das Ganze. Die zahlen Gehälter, die 20 Prozent unter den unseren liegen und holen sich Aufträge von hier rüber.Man verdient gerade noch das Brot, aber nicht mehr die Butter darauf. Wir haben in ganzetwa 650 Druckbetriebe. Davon haben heuer 53 Pleite gemacht, darunter einige größere. Wenn fast zehn Prozent der Branche in einem Jahr die Segeln streicht, dann ist es ein eindeutiger Beweis, dass da der Wurm drinnen ist.

Na gut, das war der Trauerteil . Warum waren die Verhandlungen so zäh?

Cuturi: Wir waren uns im Prinzip über Teile klar, aber es fehlten die Beistriche, wobei manchmal soooo große Beistriche waren. Es war aber das Bestreben beider Seiten eine Textierung zustande zu bringen, die möglichst wenig Interpretation offen lässt. Das ist schwieriger als man denkt. Natürlich gibt es eine paritätische Kommission, die im Falle eines Falles über Interpretationen entscheidet. Aber je weniger man die braucht umso besser ist es für beide Seiten.



Wo hat man sich den getroffen? In der klassischen Mitte?

Cuturi: Nach mathematischen Kriterien gibt es keine Mitte. Die Mitte ist ein hypothetischer Punkt, den es in der Realität nicht gibt, dem man sich jedoch nähern kann. Wir hatten jedenfalls eine ganze Reihe von Punkten eingebracht. Die Gewerkschaft hatte ihre Wünsche. Mit etwas mehr oder weniger Zwicken und Feilschen sind wir auf einen Kompromiss gekommen, der für beide gleich untragbar ist oder gleich tragbar. Wie man es halt sieht.



Wo lagen denn die besonderen Schwierigkeiten?

Cuturi: In der Bereitschaft, die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu verlängern. Es ist so: Es gibt in der Wirtschaft Monate wo wenig zu tun ist, das ist überall so, und dann gibt es starke Monate. Früher musste man innerhalb von 14 Wochen diese Zeiten ausgleichen, jetzt sind es 26 Wochen. Für das muss man Rechtssicherheit haben. Es geht also darum, die in der schwächeren Phase gesparten Zeiten für die starken Monate abrufen zu können.

Sackgasse, Herr Vorsitzender!

Wie lange gilt das jetzt Ausverhandelte?

Cuturi: Der neue Kollektivvertrag beginnt am 1. Jänner 2010. Für die Bogendrucker gilt er für zwei Jahre, für die Zeitungsdrucker und für die Rollenoffset-Drucker vier Jahre. Normalerweise wird auf fünf Jahre abgeschlossen, aber weil doch noch einige Probleme offen sind wollten wir kürzere Zeiten haben um mit mehr Ruhe darüber zu sprechen.



Wie sehr hat die nunmehrige Einigung mit Ihrer Person zu tun?

Cuturi: Ach, ich könnte jetzt mit Eigenlob beginnen und ich hätte durchaus Phantasie dafür, aber in Wahrheit ist die Situation eine andere. Wir hatten im Sommer eine Lage, wo die Gewerkschaft Forderungen stellte, die unerfüllbar waren. Es ging vor allem um die Bogendrucker. Ich hatte damals gesagt, Herr Vorsitzender, sie manövrieren sich in eine Sackgasse, aus der sie nicht mehr raus kommen. Und so war es. Dann ging die Gewerkschaft in die Schmollecke und der alte Präsident wusste nicht mehr weiter. Jedenfalls hat er mir mit seinem Rücktritt die Möglichkeit gegeben neu zu verhandeln und Forderungen zu stellen. Das war jedoch nicht geplant sondern hat sich so ergeben.



Also doch eine österreichischer Lösung?

Cuturi: Jetzt ist der Passus, den die Bogendrucker nicht akzeptieren konnten, vom Tisch. Es ist gute, alte österreichische Tradition, und ich meine das nicht ironisch, dass man so lange reden bis irgendein Kompromiss zustande kommt. Manchmal ist er faul, manchmal nicht, aber irgendwo ist es besser so als der Griff zu härteren Mitteln des Arbeitskampfes. Ich bin in Italien aufgewachsen, ich weiß wovon ich rede. Dort war es so, dass in den Zeitungen auf der erstes Seite links, dort, wo normalerweise die Spalte Kommentare steht, die Rubrik `Was streikt heute?´ stand. Die Tankstellen, die Bahn, der Flughafen und so weiter.