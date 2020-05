Unterhuber vertritt Moser Holding bei Corporate Media

Der Autor und Journalist wird in Wien als ihr Ansprechpartner fungieren und zugleich der Tochter der Moser Holding, Target Group, als Berater zur Verfügung stehen. Moser-Holding-Vorstandschef Hermann Petz freut sich über "einen gut vernetzten Vollblutjournalisten an Bord, der die Relevanz hochwertiger Unternehmenskommunikation erkennt und unser Angebot entsprechend vermitteln wird. Wir freuen uns auf gemeinsame Erfolge in Wien.“



Die Moser Holding ist seit 2006 im Bereich Corporate Publishing engagiert. Die Target Group, 100-Prozent-Magazintochter der Moser Holding, entwickelte sich aus dem jugendlichen Stadtmagazin „6020“ hin zu Tirols größtem CP-Anbieter. Heute ist die Target Group Gesamtanbieter im Bereich Corporate Media (Online, Social Media) und Corporate Marketing. „Die Moser Holding ist in Tirol Marktführer im CP-Bereich, erfreulicherweise zählen zusehends auch Unternehmen aus dem Raum Wien zu Stammkunden der Target Group."