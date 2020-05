Unter der ORF-Quotenkuppel

atDer zur TV-Serie dramatisierte Stephen King-Roman Under the Dome hatte gestern in Österreich Premiere. Der Beginn der 13-teiligen Serie lief in der ORF eins- und der ProSieben-Primetime parallel. Der ORF generierte in der Ausstrahlungszeit von 20:15 bis 21:45 Uhr im Schnitt eine Quote von 431 bis 479.000 Zuseher. Der höhere Zuschauerzuspruch war ab 21 Uhr zu verzeichnen.