int // Lars Bastholm, Chief Digital Creative Director von Ogilvy in den USA und Cyber-Lions-Jury-Vorsitzender in Cannes, hält Werbung in Social Networks als "aufdringlich, lästig, ärgerlich und außerdem im Kontext völlig irrelevant". Als beispielhaft erachtet Bastholm die Crispin Porter + Bogusky-Facebook-Kampagne für Burger Kings "Whoppers Sacrifice". "Die meisten anderen Werbungen auf sozialen Plattformen machen es völlig falsch", kritisiert Bastholm.