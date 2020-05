Unsinniges Lauffeuer-Gericht

at // Dass die Styria Medien AG die Tageszeitung "Österreich" übernehmen wolle, spekuliert das Magazin Format. Die Theorie dazu: die Tageszeitung würde in ein reichweitenstarkes Gratisblatt umgewandelt und die Styria könnte die Wiener Lücke schließen. Styria-Vorstandsvorsitzender Horst Pirker dementiert und nennt diese Überlegung "Unsinn" und "an den Haaren herbeigezogen".