Unsinnige Entpolitisierung

Mangelnde Qualifizierung

Dieser Unsinn ergibt sich aus einer Diskrepanz. Christl erklärt, dass "überall außer in Österreich" die Eigentümer-Vertreter in Führungsgremien von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern Politiker sind. Nur die Diskrepanz zwischen Berufspolitikern dort und da ist die Qualifizierung. Christl: "Sie müssen etwas von Medien, Medienpolitik und Unternehmensführung verstehen, dieses Wissen auch in Hearings unter Beweis stellen. In Österreich hingegen stellt Fachwissen für den Job des Stiftungsrates nur in Ausnahmefällen keinen Hinderungsgrund dar."