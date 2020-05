Unsichere Gewässer

usa // Viacom Inc. trifft die Konjunkturentwicklung voll. Das vorliegende Quartalsergebnis zeigt in der Relation die Schwäche der Berichtsperiode. Der Umsatz geht um sieben Prozent von 3,1 auf 2,9 Milliarden US-Dollar zurück. Und auch alle weiteren Schlüssel-Kennzahlen weisen ein Minus auf. Der operative Gewinn geht um 22 Prozent auf 442 Millionen, der Nettogewinn um 34 Prozent auf 177 Millionen US-Dollar zurück. Der unbereingte Gewinn pro Aktie sinkt in einer ähnlichen Dimension wieder Nettogewinn um 31 Prozent von 0,42 auf 0,29 US-Dollar. Sumner Redstone, Executive Chairman: "Viacom ist successfully navigating these uncertain waters by taking full advantage of our financial strength to invest in great content and to build on our enduring global brands."