Sparkonzept ist kein Reform- sondern ein Zerstörungskonzept

Das hält der ORF-Redakteursrat fest und fordert "klare, strukturelle Entscheidungen innerhalb weniger Wochen" sowie "so rasch wie möglich eine neue, handlungsfähige Geschäftsführung". Das Gremium verlangt "eine völlig neue Konstruktion" des Stiftungsrates ähnlich einem Aufsichtsrat in Großunternehmen.



Weiters fordert der Redakteursrat Stiftungsräte, die keine Fraktionsvorgaben erfüllen und in keinen Geschäftsbeziehungen zum ORF stehen. Darüber hinaus will der Redakteursrat die Streichung der Koppelung von Gebührenrefundierung an Personalkosten-Reduktionen im ORF-Gesetzt sowie die Aufhebung der Beschränkungen der ORF Online-Angebots. Sollte es nicht zu diesen Korrekturen kommen, "ist eine nachhaltige, kaum mehr wieder gut zu machende Beschädigung der Substanz des ORF unvermeidbar".