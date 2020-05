Unrealistisches Szenario

de // Clay Shirky, New Media-Professor an der New York University, hält Online-Bezahlinhalte für kein realistisches Szenario für Verlage. Wie er FAZ-Netzökonomen Holger Schmidt erklärt, "wandeln sie zwischen ein und zehn Prozent der Online-Leser in Abonnenten um" und "verabschieden sich aber vom Wachstum". Shirky warnt: "Hinter einer Paid-Content-Mauer sinkt die Relevanz des Mediums". Das Geschäftsmodell von Verlagen sei weiterhin die Werbung. Shirky: "Die Werbung kommt zurück, wenn die Krise vorbei ist."