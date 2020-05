Universal Music realisiert mit Deezer Klassik-App

Die gemeinsam App will die Entdeckbarkeit klassischer Musik fördern. Denn, gemäß einer Deezer-Umfrage in der eigenen Nutzerschaft, würden 92 Prozent dieser Gemeinschaft mehr klassische Musik hören, würde sie in ihrer Auswahl unterstützt und bekämen Werke und deren Interpretationen empfohlen.



Diese Nutzungsstimulation, die Modernisierung auch des Vertriebs klassischer Musik sowie die Verjüngung der Interpreten, wie beispielsweise der Pianist Lang Lang oder die Violinistin Nicola Benedetti, sind Gründe für diesen Digitalisierungsschritt.



Die Deezer-App enthält die kompletten Kataloge der Deutschen Grammophon, von Decca, Philips, Accord und L'Oiseau Lyre.