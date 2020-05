United Internet Media peilt Multi Screener an

deDer Digital-Vermarkter United Internet Media definiert innerhalb seines Zielgruppen-Spektrums die Multi Screener und entwickelt seine Werbeaussteuerung in Richtung endgeräte-unabhängige Zielgruppen-Ansprache. Darin inkludiert ist auch die Kontaktdosis-Aussteuerung, deren Stellenwert in der digitalen Kommunikation aufgrund verschiedener Rezeptionsfaktoren ein anderer ist als in der klassischen Werbung.