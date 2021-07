Uniqa platziert Vorsorge-Kampagne

Im Zentrum der Kampagne steht der TV-Spot mit den beiden Protagonisten. Schild und Raich begegnen den Zuschauern mit ihrem Alltag und den Fragen, wie denn verschiedene Lebenssituationen zu meistern seien. Raich will im Verlauf eines Tages von Schild wissen, ob sie für die Gegebenheiten ihres Lebens gerüstet sei. Und das ist sie natürlich.



Die Schluss-Szene des Spots bildet die optische Basis für die Werbemittel, die auf Online-Werbeträgern, in Printmedien und auf Plakaten eingesetzt werden.



Zum Online-Flight gehört auch eine Gewinnspiel-Promotion, die auf der Facebook-Seite von Uniqa und in den iPad-Apps der Magazins News und der Tageszeitung WirtschaftsBlatt eingesetzt wird. Es handelt sich dabei um das Game Stadt, Land, Vorsorge von UniqA bis Z. Dieses Game stimuliert die Auseinandersetzung mit den Vorsorge-Produkten des Anbieters. Die in der Kampagne eingesetzten weiteren Online-Werbemittel führen generieren Traffic für das Game.

Credits:

Auftraggeber: Uniqa; Marketingleiter: Carl Gabriel; Werbeleiterin: Karin Reisinger; Leiterin Internet und neue Medien: Marion Battisti;



Agentur: Springer & Jacoby Österreich; GF Beratung: Ralf Kober; GF Kreation: Paul Holcmann; Client Service Director: Hans-Peter Feichtner; Account Managerin: Katharina Pischinger; Art Director: Stela Pancic, Klaus Ketterle; Text: Klaus Ketterle, Jakob Würzl, Christoph Voglhuber; Grafik: Marko Laitinen;

Filmproduktion: Adi Mayer Film; Regie: Sven Bollinger; Fotograf: Paul Harris; Bildbearbeitung: Vienna Paint.



