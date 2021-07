Uniqa geht die Mutlinie in der Kommunikation

Die Kampagne ist in Tageszeitungen, Magazinen, auf Plakatflächen platziert und in Form von Komplett-Branding von Wartezonen für öffentliche Verkehrsmittel zu sehen. denk.uniqa.at dient als Interaktionsforum und als Raum für gegenseitige Mutmachung.



In der unternehmensinternen Kampagne wird Uniqa-Mitarbeitern deren Rolle als Markenbotschafter bewußt gemacht, da sie tagtäglich mit Kunden und Mitmenschen auf unterschiedliche Art und Weise in Kontakt sind.



Die Kampagne wird nach dem Launch in Österreich auch international in allen 15 Märkten Unternehmens in Zentral- und Osteuropa zu sehen sein und ihre Kontaktaufgaben erfüllen.