Unilever setzt Dove-Viral-Kampagne fort

Dove, als Marke seit zehn Jahren in der Kommunikation mit Frauen explizit auf natürliche Schönheit, innere Kraft und deren Bewußtmachung ausgerichtet, setzt diesen Weg mit Patches fort.



In dem Film werden gemeinsam mit der Psychologin Ann Kearney-Cooke schöne aber wirkungslose Schönheitspflaster an Probandinnen verteilt, deren Aufgabe es ist, diese Pflaster zu tragen und sich selbst und etwaige damit verbundene Veränderungen zu registrieren.



Kearney-Cooke enthüllt den an dem Test teilnehmenden Frauen, dass nicht das getragene Pflaster sondern nur die eigene Überzeugung und der Glaube an sich selbst die Veränderung im Test-Zeitraum veränderte.



Dove Patches soll einerseits die Wahrnehmung für die eigene, individuelle Schönheit stärken und andererseits Frauen motivieren, sich in der Dove-Community auszutauschen.



Der Film kommt so wie dessen Vorgänger Real Beauty Sketches, der im April 2013 veröffentlicht wurde und mittlerweile 163 Millionen Views generieren konnte, von Ogilvy Brazil. Dafür wurden Unilever und die Agentur im Vorjahr in Cannes mit einem Titanium Grand Prix ausgezeichnet.



Unilever realisiert diese Dove-Kommunikation in einer Art offener Zusammenarbeit mit Ogilvy und anderen Agenturen. Der Launch der Filme erfolgt dann wenn Aufmerksamkeit und Wahrnehmung gewährleistet ist.

Real Beauty Sketches