Unilever richtet Startup-Plattform ein

Umgekehrt erhalten Startups, die Teil der Foundry werden die Möglichkeit in globale Projekte des Konzerns eingebunden zu werden und dort Entwicklungsarbeit zu leisten, begleitende Unterstützung von Marketing-Experten zu erhalten und in weiterer Folge über eine Beteiligung durch Unilever Ventures weiterfinanziert zu werden.



The Unilever Foundry basiert auf den drei Säulen Marketing Mentoring, Projekte und Investment.



Hinter der Schaffung dieser Startup-Plattform steht die Intention den Konzern und seine Marken "zur Sperrspitze von Marketing- und Media-Innovationen zu machen". Und die Konzern-Marken auf den "kreativsten, effektivsten und effizientesten Weg mit Konsumenten in Kontakt zu bringen".



Unilever beabsichtigt mit dieser Initiative mehr Nachdruck in die Tätigkeit mit Startups zu legen und diese Zusammenarbeit als Weg der sich durch den ganzen Konzern zieht zu fixieren.