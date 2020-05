Ungenutzte Social Media-Buttons, unverständliche Likes

deSocial Media-Buttons, die in verschiedenste Online-Services integriert sind und in Richtung Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. führen, sind deutschen Internet-Nutzer zwar weitestgehend bekannt. Genutzt werden sie jedoch tatsächlich nur von neun bis 17 Prozent. Bis zu 38 Prozent sind die Buttons noch nicht aufgefallen. Das ist nur ein Ergebnis einer Analyse der Usability-Experten von GfK SirValUse.