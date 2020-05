Unerwünschtes im Briefkasten

at // Die Österreichische Post plant eine eigene Gratiszeitung. Der Verband Österreichischer Zeitungen protestiert. Eine vorprogrammiert Reaktion. "Die mehrheitlich im Staatseigentum befindliche Post AG darf nicht unter Ausnützung ihrer Monopolstellung und gesicherter Pfründe verlegerisch tätig werden. Der Staats muss diesen Angrif auf den freien Pressemarkt und die private Medienwirtschaft Österreichs aus ordnungspolitischen Gründen unterbinden", fordert der VÖZ dezidiert. Dazu muss man hinterfragen, ob den in den Post-Entscheidungsgremien niemand die monatelagen Querelen in Deutschland wegen exakt den gleichen Plänen der Deutschen Post mitverfolgt hatte? Oder will die Post die Verlage mit der Androhung die Zeitungszustellpreise zu erhöhen, in Schach halten?