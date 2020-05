at // Details aus dem psychiatrischen Gutachten zu Josef F., dem Angeklagten im Inzestfall von Amstetten, kursierten in den letzten Tagen durch die Medien und sorgten für pikante Schlagzeilen. Das führt zum neuerlichen Aufflackern der Diskussion um freiwillige Selbstbeschränkung der Medien oder um klare gesetzliche Rahmenbedingungen mit entsprechenden Sanktionen für publizistische Tätigkeiten in derartigen Fällen. Der VÖZ weist die ethische Verantwortung von sich und macht für die Indiskretion und den Tabubruch undichte Stellen in der Verwaltung verantwortlich.