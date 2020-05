Und Tschüss

at // In der soeben erschienen Ausgabe von News werden einmal mehr alle Argumente für einen bevorstehenden Abgang von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz recycelt und die Nachfolger-Debatte am Köcheln gehalten. Isabelle Daniel erfuhr von "Kennern", dass bezweifelt werden kann, dass Wrabetz noch ein Jahr in Amt und Würden bleiben wird. Mit einer Einschränkung: "Seine letzte Chance ist wohl nur noch, dass die Ablöse des gesamten ORF-Führungsteams verdammt teuer wäre". Offensichtlich war auch die Geschichte Daniels letzte Chance. Sie wurde, laut Etat.at, aufgrund "grundlegender inhaltlicher Differenzen" mit News-Chefredakteur Atha Athanasiadis vom Dienst freigestellt. Daniel, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin, war mehr als zehn Jahre für News tätig.