Uncle Bens Reise in die Stadt

atNächste Station Ring, Oper. Uncle Ben's erwartet sie. So oder ähnlich hätte die Haltestellen-Ankündigung in Wiens Straßenbahnen, die an der Staatsoper vorbeifahren am 31. August und 1. September 2012 lauten können. An diesen beiden Tagen wurde der frequenzstarke Personenverkehr-Knotenpunkt zu einem Ort der Markenbegegnung umfunktioniert. Uncle Ben's bekochte die Passanten. Es gab das, was Wiener, aber nicht nur die, so lieben: etwas zum Schauen und etwas zum Essen.