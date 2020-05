Unbürokratische Transparenz

Innerstaatliche Sammelstelle

Monatlich sollen alle direkten und indirekten Leistungen öffentlicher und halböffentlicher Auftraggeber an welches Medium auch immer publiziert werden. Details dazu nannet der Verband nicht. ÖVP-Klubobmann und -Mediensprecher Karlheinz Kopf "sichert dem VÖZ volle Unterstützung zu".



Wie er dazu erklärt, können sich die VP vorstellen, "dass sämtliche Aufträge von öffentlichen Auftraggbern an Medien und Mediaagenturen ... in transparenter Weise an eine innerstaatliche Sammelstelle - das kann das Wirtschaftsministeriumm sein - gemeldet und von diesem die wesentlichen Daten in einer der Allgemeinheit zugänglichen Weise veröffentlicht werden".