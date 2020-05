Unbekannter Ankunftsort

usa // Wenn General Motors schließt, wird es weiterhin Autos geben. Und wenn die New York Times eingestellt wird, wird es auch noch Nachrichten geben. Damit will Washington Post-Kolumnist Michael Kinsley die "Zeit nach der Zeitung" skizzieren. Auch er hat keine Antworten auf die aus dem derzeitigen Umbruchsphase resultierenden Fragen. Er stellt sich vor, dass die Zeitungen von morgen, so wie heute sind aber nicht gedruckt erscheinen. Kinsley kann sich vorstellen, dass es in der Zeit nach der gedruckten Zeitung weiterhin Korrespondenten-Büros und investigativen Journalismus geben wird. Der Unterschied, so Kinsely, wird sein, dass die Leser über den Globus verstreut die Nachrichten der "Washington Post" nutzen werden.