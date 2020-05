Unbefristet verlängert

Zielgruppen-Marktplatz

Die im Herbst begonnene Social Media-Kampagne griff dafür zu den Stilmitteln Trendsport. Ski-Cross, Mountainbiking und Skialpin von versehrten Athleten mit den jeweiligen Testimonials, wie etwa die vierfache Paralympics-Siegerin Claudia Lösch sollten die Aufmerksamkeit generieren. Ihre, jeweils einer Saison zugeordneten Präsenz stellen den Kontakt und die Nähe zu Fans in Facebook her. Zusätzlich zu diesen Zugpferden bekommt die Wüstenrot Sports-Community Trainings- und Sicherheitstipps. Letzere, einerseits in Form von Produktempfehlungen und andererseits mittels Vorsorge- und Versicherungsprodukte.

Interaktionsstrategie fortsetzen

625 Fans gefällt das. Für Wüstenrot agierten im Hintergrund MediaCom Interaction, die für die Planung, und GroupM Interaction, die wiederum für die Kreativumsetzung verantwortlich war. "Für Facebook als Kampagnenumfeld haben wir uns entschieden, da die junge Zielgruppe der potentiellen Neukunden dort optimal erreicht werden kann", präzisiert Ulrike Kalss, Digital Media Planner MediaCom Austria, die Ausgangsbasis für die Kampagne. Und GroupM Interaction-Kreativdirektor Klaus Keim fügt hinzu: "Unser Community-Management ist wiederum der Grundstein für eine dynamische und stetig wachsende Plattform." Das hat wiederum Wüstenrot überzeugt den begonnenen Interaktionsweg fortzusetzen.



atmedia.at