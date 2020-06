Umstrittene Chefin von "Le Monde" warf das Handtuch

Nach nicht einmal 15 Monaten hat die erste Chefin der französischen Tageszeitung " Le Monde" das Handtuch geworfen. Sie trete von ihrem Posten zurück, so Natalie Nougayrede am Mittwoch in einem Brief an die Agentur AFP. "Einige Mitglieder" der Redaktion wollten die "Vorrechte" der Leitung "drastisch zurückstutzen" - unter diesen Umständen sehe sie keine Möglichkeit, ihre Arbeit fortzusetzen.

Die 46-Jährige war in der Redaktion äußert umstritten. Vergangene Woche waren bereits sieben von elf Mitgliedern der Chefredaktion zurückgetreten. In einer Erklärung beklagten sie "ein Fehlen von Vertrauen und Kommunikation". Ein Teil der Journalisten wirft Nougayrede vor, die Redaktion "einzelgängerisch" zu leiten und "auf niemanden zu hören".