Umsatz-Milliarde für vente-privee.com

intUm elf Prozent, von 0,969 auf 1,073 Milliarden Euro, steigert vente-privee.com den erwirtschaftet Brutto-Umsatz im Geschäftsjahr 2011. Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch seine Online-Flash-Sales also zeitraumbegrenzte Markenprodukt-Abverkäufe "mehr als 15 Millionen Mitgliedern" anzubieten. 2011 wuchs die Mitgliedsbasis um 2,7 Millionen an.