Umbruchsphase im Programmie-Markt

at // Die Zeit der "allerallerbesten" TV-Programme ist angebrochen. Seit heute versorgt die "Kronen Zeitung" mit "LiVE" österreichweit wöchentlich mit einem allerbesten Programm. Morgen legt der "Kurier" mit einer neuen tv.woche nach. Blättern in der digitalen Vorabversion ist erwünscht. Das Programm-Supplement wird auch der Wiener Zeitung beiliegen. "Wir haben die Kombination von Fernsehprogramm und Berichten über Unterhaltungselektronik als Alleinstellungsmerkmal gewählt" zitiert DiePresse Kurier-Chefredakteur Christoph Kotanko. Die tv.woche folgt einem Vorbild. Dem TV-Magazin des Stern. Kotanko: "Wir glauben, dass man in schwierigen Zeiten auf Innovationen und Investitionen setzen muss." Werbeumsatz-Einbußen bestätigt Kotanko.