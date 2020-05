Ultra-Realität

intDer TV-Hardware-Hersteller LG entwickelte zur Bewerbung seiner HD-Qualität in Chile eine Geschichte um Stellensuche und Bewerbungsgespräche. Diese Gespräche finden in einem Büro statt, in dessen Hintergrund und gegenüber der Bewerber ein vermeintliches Fenster platziert ist. Auf dieser Fenster, einem LG-Flachbildschirm wird ein Naturschauspiel inszeniert, um dessen Wirkung auf die Jobbewerber mit der versteckten Kamera zu filmen. Der zweiminütige Spot wurde als Viral auf YouTube platziert und generierte seit Anfang September 11,8 Millionen Views.