Ulla Kramar-Schmid wechselt vom "profil" zur "Zeit im Bild 2"

ORF-Fernseh-Chefredakteur Fritz Dittlbacher zeigte sich denn auch außerordentlich erfreut, dass man eine der "renommiertesten Journalistinnen des Landes" als Verstärkung für das "ZiB 2"-Team gewinnen konnten. "Es ist ein Glücksfall für den ORF, dass wir in einer Zeit, in der es gelungen ist eine große Zahl von jungen Mitarbeitern durch Anstellungen an den ORF zu binden, auch eine der besten Investigativ-Reporterinnen an Bord holen können", so Dittlbacher. Ulla Schmid werde diese Expertise - auf Anregung von ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner - künftig in der Sendung einbringen. "Das ist ein großes Plus für eine der zentralen journalistischen Trademarks des Landes", erklärte der Fernseh-Chefredakteur.

"Ich hatte wunderbare Jahre bei profil, doch nach 18 Jahren wurde es Zeit für eine neue Herausforderung - und ein ganz anderes Medium", meinte unterdessen Kramar-Schmid selbst. "Daher freue ich mich schon sehr auf die spannende, neue Tätigkeit beim ORF und auf die Zusammenarbeit mit dem Team der 'ZiB 2'."