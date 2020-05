atAlexander Uitz verstärkt das von Tamara Tannenberger geleitete adworx-Salesteam. Sein Engagment steht in Verbindung mit der Vermarktung von Futurezone.at. Uitz ist als Key-Accounter für dessen Vermarktung verantwortlich. Er war zuletzt im Agenturbereich selbständig. Davor war Uitz in verschiedenen Medien-Unternehmen, unter anderem in der Bronner Online AG, tätig. atmedia.at