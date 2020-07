UFA und Divimove schaffen YouTube-Talente-Programm

Diese Kooperation wird auch als "strategische Partnerschaft" bezeichnet. Darin treffen ein klassischer Programmproduzent und ein "neuer Fernseh-Anbieter" aufeinander. Wobei UFA, zu FremantleMedia und somit zur RTL Group gehörend, sein bisheriges YouTube-Angebotsspektrum mit "140 Kanälen", die in 20 Ländern verbreitet sind und angeblich also laut UFA 2013 "sieben Milliarden Views, 600 Millionen pro Monat" generierten.



Divimove arbeitet mit einem Netzwerk von "mehr als 1.300 YouTube-Channels, die auf eine monatliche Reichweite von 300 Millionen Views" kommen.



Die Zusammenarbeit soll sich in den Bereiche Storytelling, Format-Entwicklung, Bewegtbildproduktion, Online-Video-Content, Reichweiten-Optimierung und Vermarktung auswirken.



Ende März kaufte sich die ProSiebenSat.1 Gruppe in das US-Multi-Channel-Network Collective Digital Studio, ebenfalls ein YouTube-Channel-Network ein.