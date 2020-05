Übles Spiel, grausamer Spot

Die Kommentare dazu finden in folgender Tonalität statt: "Was ist das für'n Müll?"; "Wann begreift ihr endlich, dass Krieg kein Spiel ist? Und dass man damit erst recht keine Werbung macht?"; "Für eine Spielkonsole mit Gewaltszenen zu werben, ist echt das Letzte!"



Aber auch so: "Ein Computerspiel, das Krieg simuliert (oder auch nur als Hintergrund hat), verursacht kein Leid - wenn man das Spiel spielt, tötet man niemanden, man zerstört nichts."



Der Spot kommt von 180 Amsterdam. Die Zielgruppe, die sich von dem Spot angesprochen fühlen soll, sind 12- bis 29-Jährige Jungs und Männer. Die deutschsprachige Adaption erfolgte durch Lommel Ludwig.



atmedia.at