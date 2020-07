Blacky Fuchsberger dreht neuen Film

Mit 87 Jahren dreht Fernseh-Legende Joachim Fuchsberger einen neuen Film. "Über(s)leben" lautet der Titel des ARD-Fernsehspiels, für das Blacky Fuchsberger vom 7. Juli an in den Bavaria Studios in Grünwald bei München vor der Kamera steht. Er spielt darin einen alternden Schriftsteller, der sich den Fragen eines jungen Kollegen stellt. Den jungen Kollegen spielt Jan Josef Liefers (49).

Es soll ein Dialogfilm werden - ohne festgeschriebene Dialoge. "Das Drehbuch, das ich mit Uli Brée geschrieben habe, lebt vor allem von den provokativen Fragen, die Jan Josef dem alten Mann, mir, stellt. Der alte Mann reagiert nur - ohne Drehbuch, nur aus der Erfahrung seines Lebens. Es ist ein Versuch", sagt Fuchsberger im Interview der Nachrichtenagentur dpa. "Themenblöcke sind festgelegt, die Dialoge aber nicht. Die kommen so - wenn ich es schaffe." Es gehe um "Gesellschaftskritik, Arbeitslosigkeit, Integration, die Probleme des Zusammenlebens von Menschen schlechthin", so der TV-Star, der versichert: "Ich spiele nicht mich, obwohl es autobiografische Anleihen gibt."

Wann der Film zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. "Die wollen das ganz schnell produzieren", sagt Fuchsberger. Aber: "Die äußeren Umstände des Produzierens interessieren mich offen gestanden weniger." Seine einzige Sorge: "Ich hoffe, dass ich es schaffe - physisch."