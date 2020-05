Über Vogelfutter und Zahnpasta schreiben

de, at, ch // Haben Sie sich schon einmal gefragt: Bin ich vielleicht Werbetexter? Nein! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen zu fragen. Und falls Sie bereits Geschichten über Bleistifte, Kupplungen, Haartöner, Zahnpasta oder Vogelfutter in der Schublade haben, interessiert sich Scholz & Friends dafür. Die Agentur macht zum sechsten Mal einen Werbetexter-Wettbewerb. Studierende können ihr Formulierungspotenzial unter Beweis stellen. Die Besten gewinnen ein Workshop-Wochenende mit Scholz & Friends-Kreativen. Spätere Mitarbeit nicht ausgeschlossen. Doch zunächst müssen die Bewerber durch den Texter-Test. Detaillierte Informationen und Test unter www.s-f.com/berlin. Der Test ist bis 14. April per E-Mail unter mail-to:texterwettbewerb.berlin@s-f.com[texterwettbewerb.berlin@s-f.com] einzureichen.