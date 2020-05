Junge und alte Parteikader

Die FPÖ greift über die Justiz zu, die ÖVP macht über die Geldschraube ihr Spiel und die SPÖ setzt "junge Parteikader an entscheidende Schalthebel" in die ORF-Gremium konstatiert Föderl-Schmid. Die im Vorjahr formierte Armada an ORF-Rettern hat sich längst wieder in alle Winde zerstreut oder angesichts dessen Aussichtslosigkeit des Kampfes aufgegeben. Die letzte Ausfahrt ist die Selbsthilfe. Föderl-Schmid: "Deshalb muss der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender über alle Zweifel erhaben sein, was seine journalistischen Arbeitsmethoden betrifft."